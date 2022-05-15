Меньшиков о «Йокерите»: «Я был адекватным представителем России, объяснял нюансы. В газетах же одна точка зрения, другой они не видят»

заявил, что был адекватным представителем России в «Йокерите».

– Каким для тебя получился прошедший сезон? В сумме ты сыграл не так много – всего лишь 11 матчей за «Адмирал» и «Йокерит».

– Конечно, были ожидания от плей-офф. В «Йокерите» подобралась классная команда, да и я усилил ее в плане духа и стержня на льду. Ребята приехали в хорошем настроении с Олимпиады после победы, что передалось и нам в раздевалке.

Все были в предвкушении плей-офф, но из-за известных обстоятельств прекратил играть в . Все, конечно же, расстроились. Был эмоциональный спад и опустошение. Такое, к сожалению, бывает.

– Из-за текущей ситуации наших спортсменов начали прессовать в Европе. Например, в Чехии российским футболистам аннулировали рабочие визы. Изменилось ли к тебе отношение в команде после начала событий или все осталось так же, как и было раньше?

– Нет, никаких изменений не произошло. Наоборот, ребятам было интересно пообщаться со мной. Я им объяснял какие-то нюансы, они говорили то, что они видят. В газетах же одна точка зрения, другой они не видят. Я же им давал свои размышления, и они уже из собранной информации могли делать свои выводы, которые не были однобокими.

То есть, ко мне никаких претензий не было. Я был адекватным представителем России, который мог поддержать разговор, – сказал защитник.

Ранее стало известно, что он перешел из «Йокерита» в .