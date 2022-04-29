Владислав Третьяк: «Екатеринбург изменился благодаря главам города и области. На регион было две-три арены в мою игровую бытность, а сегодня – 37!»

Владислав Третьяк считает, что Екатеринбург очень изменился за последнее время.

29 апреля в городе завершились Всероссийские соревнования по хоккею «Кубок Владислава Третьяка» среди юношей до 14 лет. Победителем стала команда «СКА-Юность» из Екатеринбурга.

Третьяк вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой Екатеринбурга Алексеем Орловым наградили медалистов.

«С губернатором Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвашевым я дружу очень давно – около 20 лет, с главой Екатеринбурга чуть меньше.

Мне очень нравится Екатеринбург. За последнее время он очень изменился благодаря двум «капитанам» – главам города и региона. Для меня же самое главное то, что хоккей здесь живет.

В мою игровую бытность на весь регион было два-три стадиона, а сегодня – 37 арен! По этому показателю вы уступаете только Москве и Казани. Это говорит о том, что руководители города и региона заботятся о здоровье ребят», – сказал президент ФХР.