Федотов, Пайлат и Соркин – лучшие игроки финалов конференций КХЛ, Хуснутдинов – лучший новичок.

КХЛ назвала лучших игроков финалов конференций.

Лучшим вратарем признан ( ), одержавший 4 победы в 7 матчах серии. По воротам Федотова был нанесен 191 бросок, из которых он отразил 93,7%, коэффициент надежности составил 1,73. В седьмом матче серии (3:0) Федотов впервые сыграл на ноль в плей-офф.

Лучшим защитником признан ( ), набравший 5 (0+5) очков в 5 матчах серии при полезности «+5». Он совершил 3 силовых приема, заблокировал 3 броска и дважды на нем нарушали правила.

Лучшим нападающим признан (ЦСКА), набравший 5 (4+1) очков в 7 матчах серии при полезности «+4». В третьем матче серии (6:2) Соркин сделал дубль, также на его счету 3 силовых приема.

Лучшим новичком признан (СКА), отдавший 1 результативную передачу в 7 матчах серии. Молодой нападающий совершил 8 силовых приемов, заблокировал 9 бросков и дважды на нем нарушали правила.