Кузнецов забил в меньшинстве в пустые ворота «Питтсбурга», став 2-й звездой матча. У него 69 очков в 68 играх

Форвард забросил шайбу в матче чемпионата с «Питтсбургом» (6:3) и был признан второй звездой.

Россиянин отличился на 59-й минуте в меньшинстве, поразив пустые ворота и прервав 5-матчевую безголевую серию.

Кузнецов набрал очки (1+3) в третьей игре подряд. Всего в 68 матчах сезона на его счету 69 (23+46) баллов.

В игре с «Питтсбургом» за 16:01 (3:40 – в большинстве, 2:25 – в меньшинстве) у нападающего 6 бросков в створ ворот, 1 хит, 50% выигранных вбрасываний, полезность – «плюс 2».