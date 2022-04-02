Алексей Волков: «Найт очень дорог и важен «Авангарду». Предложение было сделано в декабре, надеемся, что у него будет желание вернуться»

выразил надежду, что останется в «Авангарде».

«Корбану Найту было предложение, мы расстались с тем, что он нам дорог и важен.

Мы довольны его игрой, так что у Найта действующее с декабря предложение от . Будем надеяться, что у него будет желание вернуться.

Что касается , у него 14 шайб в 39 матчах. Это достаточно неплохой результат, но хотелось бы больше, в том числе в плей-офф.

Однако мы не ошиблись в его профессионализме и человеческих качествах.

Он был командным игроком, также хочу поблагодарить его за то, что не поддался влиянию извне и остался с нами, проделал огромный объем черновой работы, как и вся команда», – заявил генеральный менеджер омского клуба.