Воробьев о голе Чибисова из-за ворот: «Видимо, пошла такая мода. Андрей попал поинтереснее Кадейкина»

Теги Авангард Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Александр Кадейкин Алексей Береглазов Андрей Чибисов Спорт-Экспресс Хоккей

Илья Воробьев прокомментировал гол Андрея Чибисова в ворота «Авангарда» (5:2, 3-2).

– Вы удивлены игрой Алексея Береглазова против «Металлурга»?

– То, что Алексей хороший игрок, не обсуждается. С ним была другая ситуация. Ввели потолок, уменьшение зарплат. Посмотрите седьмой матч финала-2016, когда мы забили второй гол. Все началось как раз с Алексея, когда он пошел вперед. Жизнь такая штука. Тогда надо было так сделать. Алексей не особо горел желанием оставаться здесь за меньшее.

– Андрей Чибисов тренирует броски из-за ворот? Вас удивило его решение?

– Сейчас, видимо, пошла такая мода. Кадейкин вчера забил из-за ворот. Правда, он немного не туда попал. Андрей попал поинтереснее. Забил – отлично, – сказал главный тренер «Металлурга».

«Магнитка» – в шаге от финала Востока. Но в их серии с «Авангардом» больше нет праздника

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