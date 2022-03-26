Тимофей Давыдов: «У «Авангарда» чемпионский настрой»

Тимофей Давыдов сообщил, что у «Авангарда» чемпионский настрой.

В пятой игре серии с (2-3) омский клуб проиграл со счетом 2:5.

«Забил и забил. Самое главное, чтобы команда побеждала. Много пропустили, много удалений было ненужных. Готовимся на следующий матч.

Поддержка от нападающих есть, просто надо разобрать игру и двигаться дальше.

Выплеснулись эмоционально? Думаю, не в этом дело. Просто сами не реализуем моменты, но даем их реализовывать сопернику. У нас чемпионский настрой», – сказал защитник .