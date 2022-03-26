Григорий Дронов: «Последний шаг – он трудный самый. «Металлургу» надо прибавить во всех компонентах и победить»

считает, что «Металлургу» надо прибавить во всех компонентах.

В пятой игре серии с «Авангардом» (3-2) клуб победил со счетом 5:2.

«Перестроились, в общем, в серии. Стали по-другому играть, поняли, как играть командой – поговорили друг с другом. Отсюда и результат.

Какие детали поменяли? Сели, поговорили и решили, что мы должны лучше играть в защите. В первых двух матчах давали себе слабинку в зоне обороны. Добавили в этом, и от этого оттолкнулись.

Разница игр дома и в гостях? Да нет, как таковой нет – выходишь и работаешь. Там болельщики приехали, поддержали, было приятно их слышать. А здесь – так тем более!

Думаю, в шестом матче Омск отдаст все силы, будут играть в силовую, наваливаться на ворота. Последний шаг – он трудный самый, нам тоже надо прибавить во всех компонентах и победить», – сказал защитник .

«Магнитка» – в шаге от финала Востока. Но в их серии с «Авангардом» больше нет праздника