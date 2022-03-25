Алексей Касатонов: «Ночная лига объединяет более 20 тысяч игроков и будет идти вперед, прогрессировать»

Алексей Касатонов сообщил, что Ночная хоккейная лига объединяет более 20 тысяч игроков.
Сегодня, 25 марта, в Норильске прошел благотворительный хоккейный матч между командой «Легенды хоккея» и сборной Ночной хоккейной лиги из Заполярья.
Касатонов принял участие в игре.
«Сегодня Ночная хоккейная лига объединяет уже более 20 тысяч игроков, все регионы нашей страны, и будет идти вперед, прогрессировать.
Такие праздники, как сегодня, очень важны для развития хоккея и всего спорта», – сказал генеральный директор Ночной хоккейной лиги.
Жамнов, Касатонов, Каменский и Могильный сыграли в благотворительном матче со сборной Ночной лиги из Заполярья