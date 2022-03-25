Пастрняк сделал 12-й хет-трик в НХЛ в матче с «Тампой». С 2014 года больше только у Овечкина

сделал 12-й хет-трик в в матче с .

25-летний чех забросил все 3 шайбы в игре регулярного чемпионата с «Лайтнинг» (3:2).

Хет-трик стал для него 2-м в текущем сезоне и 12-м – в карьере в лиге. По их числу он разделил 3-е место в истории «Брюинс» с Джонни Бьюсиком.

Больше только у 2 игроков – Фила Эспозито (26) и Кэма Нили (14).

С момента дебюта Пастрняка в НХЛ в 2014 году больше хет-триков сделал только (15).

В 64 матчах сезона у нападающего 64 (36+28) очка. В гонке снайперов он делит 6-е место с Филипом Форсбергом из «Нэшвилла».