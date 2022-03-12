Капризов забил 30-й гол в сезоне и не реализовал послематчевый буллит в игре с «Коламбусом»

забил 30-й гол в сезоне в игре с «Коламбусом» (2:3 Б).

Также в послематчевой серии форвард «Миннесоты» не реализовал буллит. Его бросок парировал вратарь «Блю Джекетс» Элвис Мерзликин.

Капризов набрал очки (7+4) в 8-й игре подряд.

Всего в 56 матчах сезона НХЛ на его счету 73 (30+43) балла.

Сегодня за 19:21 (4:31 – в большинстве) у Капризова 3 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».