Дэнфорт продлил контракт с «Коламбусом» на 2 года и 1,95 млн долларов

подписал новый контракт с .

Соглашение с 28-летним канадцем рассчитано на два года.

Среднегодовая зарплата игрока составит 975 тысяч долларов. Общая сумма сделки – 1,95 млн долларов.

Форвард проводит первый сезон в НХЛ. Он перешел в состав «Блю Джекетс» из «Витязя», в котором набрал 55 (23+32) очков в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Дэнфорт записал на свой счет 7 (5+2) очков при полезности «плюс 2» в 22 матчах. В среднем он проводит на льду 11:29.