Юкка Ялонен: «Особо не следил за Россией, это всегда хорошая команда. Сегодня посмотрим полуфинал»

сказал, что особо не следил за сборной России на .

Главный тренер сборной Финляндии прокомментировал победу над Словакией (2:0) в полуфинале Олимпиады-2022 и поделился ожиданиями от финала.

«Словаки здорово бились, сделали этот матч для нас трудным. Знали, как играет Слафковски, но не упоминали о нем на собраниях. Мы обычно не фокусируемся на отдельных игроках, только на команде.

Чувствую ли величие момента? Конечно, большая честь вывести команду в финал Олимпиады. Что у игроков, что у тренеров такое бывает нечасто, так что ощущение великолепное. У нас нет никаких секретов.

Главное, что у нас есть, во-первых, отличные игроки, а во-вторых, отличный персонал – тренеры и другой персонал. Мы работаем вместе, каждый является экспертом в своей сфере, все выполняют свои задачи на максимум. Если и есть какой-то секрет, то он – в этом.

И Россия, и Швеция – великолепные команды, великие хоккейные страны. Да, они немного отличаются, но обе очень сильные. Теперь они должны между собой решить, кто из них сегодня лучше.

Заметил ли изменения в игре России по сравнению с Кубком Первого канала? Я особо не следил за Россией, мы с ними пока не играли, концентрировались на своих матчах. Сегодня посмотрим полуфинал.

У России всегда хорошая команда – хорошие игроки, хорошие тренеры, они хорошо играют вместе. Послезавтра в любом случае будет настоящая битва», – сказал Ялонен.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Швеция. Начало – в 16:10 по московскому времени.