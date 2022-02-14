Венер Сафин: «Лямся – неплохой тренер, но он не наш. «Салават» вполне мог найти главного тренера среди своих воспитанников»

Бывший тренер порассуждал на тему работы финского специалиста , возглавляющего уфимский клуб в настоящий момент.

«Мне тяжело судить, какие задачи ставит Томи Лямся перед первой пятеркой, так как не нахожусь внутри коллектива, но с точки зрения болельщика очень заметно, что игра в обороне для и компании остается проблемой.

У них же и защитник заточен на атаку. И понятно, что в нападении ребята действуют здорово, но ведь при этом и пропускают довольно много голов.

Я и сам подсознательно задаюсь вопросом: «А где же наши тренеры?». В конце концов, тот же довольно неплохо руководил командой до Лямся, результат давал.

Его тогда подломила пандемия во второй сезон работы. Поэтому считаю, что уфимский клуб вполне мог найти главного тренера среди своих воспитанников, ведь их достаточно.

При этом признаю, что Лямся все же, видимо, неплохой тренер. Однако он не наш», – заявил Сафин.