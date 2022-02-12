Вуйтек о матче Россия – Чехия: «Никакого голевого пиршества не будет, думаю. Жду результата вроде 2:1»

Бывший тренер «Локомотива», «Ак Барса» и «Динамо» поделился ожиданиями от матча между сборными России и Чехии на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Думаю, никакого голевого пиршества не будет. Вряд ли стоит рассчитывать на счет 6:5 или что-нибудь в этом роде. Скорее всего, матч получится бедным на заброшенные шайбы. Жду результата вроде 2:1 или 2:2.

Нашему Шимону Грубецу очень многое дало выступление в КХЛ. За последние годы он стал, пожалуй, лучшим голкипером лиги. Этот парень удачно выбирает место в воротах и обладает отличной реакцией.

Очень понравился мне и россиянин , который пока не пропустил ни одного гола. До сих пор этого имени я не знал», – сказал Вуйтек.