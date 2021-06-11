Назаров поздравил Аркадия Ротенберга с 70-летием: «Ваш вклад в развитие хоккея – любимого миллионами россиян вида спорта – сложно переоценить»

Главный тренер поздравил председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга с 70-летием.

«Уважаемый Аркадий Романович! От себя лично и от всего хоккейного клуба «Сочи» поздравляю вас с 70-летием! Хочется пожелать вам и дальше работать на благо отечественного хоккея.

Ваш вклад в развитие этого любимого миллионами россиян вида спорта сложно переоценить. Крепкого вам здоровья, оставайтесь таким же целеустремленным и жизнерадостным человеком», – сказал Назаров.

Роман Ротенберг поздравил Аркадия Ротенберга с 70-летием: «С тех пор, как вы занялись хоккеем, мы впервые за 26 лет стали олимпийскими чемпионами»