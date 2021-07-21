Овечкин подпишет 4-летний контракт с «Вашингтоном». Зарплата – около 10 млн долларов в год (The Fourth Period)

Нападающий близок к подписанию нового контракта с «Вашингтоном».

Ожидается, что россиянин подпишет с «Кэпиталс» соглашение на четыре года.

Среднегодовая зарплата Овечкина составит около 10 миллионов долларов в год, сообщает The Fourth Period.

Срок текущего 13-летнего соглашения форварда с кэпхитом 9,54 млн долларов в год истекает 28 июля.

Ранее генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан сообщил, что подписание договора планируется до открытия рынка свободных агентов.

На данный момент Овечкин провел в НХЛ 1197 матчей и набрал 1320 (730+590) очков.

Новый контракт Овечкина в НХЛ: сколько миллионов, сколько лет и точно ли «Вашингтон»? Онлайн