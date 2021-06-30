Коннор Макдэвид: «Планирую поехать на Олимпиаду, если мне повезет попасть в состав сборной Канады»

Форвард высказался касательно возможного участия хоккеистов НХЛ в Олимпиаде-2022.

Лига, ИИХФ и МОК все еще находятся в стадии обсуждения этого вопроса.

«Когда мы подписывали коллективное соглашение, игроки настаивали на том, чтобы лига взяла на себя обязательство позволить нам поехать на Олимпиаду.

Насколько я понимаю, мы получили это обязательство, и лига собиралась сделать все, что в ее силах, [чтобы способствовать этому]. Мы рассчитываем, что поедем. Мы рассчитываем, что лига сделает это возможным.

Что касается меня, то я никогда раньше не участвовал [в ОИ], и я планирую поехать туда [в феврале] – если мне повезет попасть в состав команды.

Представлять свою страну на Олимпийских играх – это было бы особенным [событием].

У игроков сложилось впечатление, что лига собиралась делать все, что в ее силах, и что мы поедем. Я уверен, что они найдут способ договориться», – сказал Макдэвид.

Ранее 24-летний канадец был признан самым ценным игроком сезона-2020/21 по версии журналистов и игроков НХЛ.

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