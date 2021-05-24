Макдэвид, Мэттьюз и Маккиннон – претенденты на «Харт Трофи»

Хоккеисты Нэтан Маккиннон, и вошли в число финалистов «Харт Трофи».



Награда ежегодно вручается самому ценному игроку своей команды по мнению профессиональной ассоциации хоккейных журналистов. Победителя объявят в рамках 2021 NHL Awards во время полуфиналов или финала Кубка Стэнли.

Форвард Маккиннон набрал 65 (20+45) очков в 48 матчах. Он стал вторым в команде по результативности, на одно очко отстав от Микко Рантанена. В прошлые четыре сезона Маккиннон становился лучшим бомбардиром команды.

Нападающий помог «Колорадо» выиграть Президентский кубок (лучшая команда регулярного сезона) и выйти в плей-офф четвертый раз подряд.

Нападающий «Торонто» Мэттьюс забил 41 гол в 52 матчах, став первым игроком «Мэйпл Лифс» за 75 лет, кому это удалось (в сезоне-1945/46 Гай Стюарт забил 37 голов).

Центрфорвард стал лидером лиги по победным шайбам (12) и броскам по воротам (222), занял второе место по очкам в равных составах (53; 31 гол, 22 передачи) и разделил пятое место с 66 очками с Рантаненом и форвардом «Чикаго» Патриком Кейном.

Мэттьюс помог занять первое место в Северном дивизионе и пятый раз подряд выйти в плей-офф Кубка Стэнли.

Форвард Макдэвид набрал 105 (33+72) очков, на 21 балл опередив Драйзайтля (84). Центрфорвард стал лидером лиги по передачам, очкам в равных составах (68; 24+44) и очкам в большинстве (37; девять голов, 28 передач), занял второе место по голам и победным голам (11).

Макдэвид набирал очки в 45 матчах из 56 и 33 раза набирал не менее двух очков за матч, а также 18 раз – не менее трех. Макдэвид помог «Ойлерз» (35-19-2) занять второе место в Северном дивизионе и выйти в плей-офф.