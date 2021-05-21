Тренер Канады Галлан: «Надеюсь, что выйдем в плей-офф и сыграем с Россией. Будет здорово»

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан ответил на вопрос о том, что молодые хоккеисты получают шанс сыграть за команду на чемпионатах мира.

– Канадцы часто дают шанс молодым на чемпионатах мира.

– Это здорово. У нас очень молодая команда, кажется, самая молодая из всех на турнире.

Это отличная возможность для молодежи поиграть на таком уровне. Думаю, ребята, которые впервые сюда приезжают, оглядываются и понимают, что тут выступают игроки гораздо лучше, чем мы думали.

Это был великолепный турнир. Мы плохо стартовали, но в последнее время стали показывать отличный хоккей. Надеюсь, что сможем попасть в четвертьфинал и продолжим играть. Последние четыре матча мы играли очень хорошо.

Это ковидный год, все команды равные. 2-3 сборных из 16 не смогли держаться на уровне, но все остальные команды бьются на равных. Верю, что любой из четвертьфиналистов имеет шанс на золото.

Этот год – не такой, как остальные, когда из НХЛ на ЧМ приезжают некоторые топовые игроки. В этом году такого нет. Горжусь ребятами, которых мы привезли. Они бились.

Надеюсь, что выйдем в плей-офф и сыграем с Россией. Это будет здорово для нашей команды, – заявил Галлан.

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