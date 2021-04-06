Валерий Брагин: «СКА уже проигрывал 0-3 и проходил дальше. Моменты были, надо забивать»

Главный тренер СКА Валерий Брагин поделился мыслями о поражении от ЦСКА (2:5) в третьем матче финала Запада Кубка Гагарина (0-3 в серии).
– Сегодня забили дважды, были хорошие шансы еще отличиться. Будем разбираться, были провальные семь минут в начале второго периода: соперник забил и довел матч до победы. Мы старались, забили гол в третьем, но пропустили в пустые.
Большое спасибо болельщикам за атмосферу: переживали, гнали вперед, поэтому команда играла до конца.
– Не считаете ли вы, что такое поражение может прибить команду? Все же забили, был хороший первый период, но ЦСКА все равно выиграл.
– Большинство и меньшинство – вот в чем нужно добавлять. Моменты вроде бы были, но забивать нужно, что сделал соперник.
Психология? СКА уже проигрывал 0-3 и проходил дальше. В таких ситуациях и проверяется характер команды.
– Будете показывать команде нарезки из 2015-го?
– Это внутрикомандная тема.
– Не рано ли сняли вратаря?
– Думаю, нет. Пропустили, так как неудачно шайба вышла просто.
– Что сломалось во втором периоде?
– Нужно проанализировать, поговорить с ребятами.
– Очень много было выходов из своей зоны через центр, так ЦСКА и сравнял счет. Почему решили делать именно так?
– Все по ситуации. Первый гол ЦСКА – там немного неточный пас был, технический брак, а так моментами через центр хорошо выходили, никаких проблем не было.
– Только в третьем периоде полезли на пятак. Почему не раньше?
– Я бы так не сказал, мы изначально агрессивно играли. Кроме семи минут второго периода действовали без прокатов, были столкновения на каждом участке. Первый и третий периоды в зачет в этом плане.
– Что делал «Локомотив» такого, чего пока не делаете вы?
– Пока на эту тему не думал, мы всегда отталкиваемся от своей игры, – сказал Брагин.