«Амур» напомнил болельщикам о запрете политических акций на матчах. Клуб грозит выдворением и привлечением к ответственности

«Амур» напомнил болельщикам о необходимости соблюдения правил поведения на арене во время матчей .

«В связи с участившимися случаями проведения несанкционированных рекламных и политических акций хоккейный клуб напоминает, что во время проведения домашних матчей ХК «Амур» и МХК запрещено проведение любых политических и рекламных акций, а также торговля или распространение любым способом продукции рекламного, сувенирного, политического, религиозного и расистского характера (включая плакаты, листовки, буклеты).

Нарушение данных правил дает организатору матча право выдворения нарушителей за пределы спортсооружения без возмещения стоимости входного билета, а в случаях совершения ими противоправных действий привлечения к административной или уголовной ответственности.

Особо обращаем ваше внимание на то, что нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований является административным правонарушением, предусмотренным статьей 20.31 КоАП РФ.

Подобные деяния наказываются наложением административного штрафа в размере от 3 до 10 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 6 месяцев до 3 лет либо без такового», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, что в Хабаровске более двух месяцев продолжаются протестные митинги и выступления в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала, находящегося сейчас под следствием. Он подозревается в организации заказных убийств бизнесменов в начале 2000-х годов.

Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен бывший депутат Государственной думы Михаил Дегтярев.

В Хабаровске массовые протесты – против ареста губернатора. «Амур» просит не выходить на такие акции – клуб финансируется из бюджета