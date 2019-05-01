Дегтярев об «Амуре»: «Уверен, Кубок Гагарина в обозримой перспективе может приехать в Хабаровск»

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поделился мыслями о перспективах «Амура».

Ранее стало известно, что он возглавил наблюдательный совет клуба.

«В течение трех лет у команды не было спонсоров, даже стоял вопрос об участии клуба в чемпионате в предстоящем сезоне. Решили эту проблему, впервые за долгое время нашли спонсоров.

Будем выводить клуб в лидеры КХЛ. Уверен, что Кубок Гагарина в обозримой перспективе может приехать в Хабаровск», – сказал Дегтярев.