Что такое глутамат натрия и чем он может навредить здоровью
Страшная химия?
Говорят, глутамат натрия – жуткая химия, из-за которой у людей развивается зависимость от чипсов, лапши быстрого приготовления и других не самых полезных продуктов. В статье разобрались, на самом ли деле глутамат так страшен.
Глутамат натрия – натуральная добавка, которая придает блюдам особый вкус
Глутамат натрия – это натриевая соль глутаминовой кислоты, вещество, которое естественным образом содержится преимущественно в белковой пище. Люди едят продукты, богатые натуральным глутаматом, ежедневно. Именно он придает характерный солоноватый вкус сыру, мясу и даже водорослям с помидорами.
Многие ошибочно полагают, что язык человека способен воспринимать только четыре вкуса: сладкий, соленый, горький и кислый. Однако на самом деле на нем есть рецепторы для отдельного, пятого вкуса – «умами» (по-японски «пикантный»), именно его создают натуральные соли глутаминовой кислоты. Умами характерен для высокобелковой пищи. Улавливая его, рецепторы языка передают в головной мозг информацию, что сейчас нужно активизировать выработку слюны и запускать определенные пищеварительные процессы.
Очень много естественного глутамата содержится в традиционном азиатском супе из морских водорослей комбу. В 1908 году профессор Токийского университета Икеда Кикунаэ искал, в чем кроется секрет яркого вкуса блюда, и выделил из супа кристаллы вещества, которым и оказался глутамат натрия. Открытие Кикунаэ позволило получить эссенцию вкуса умами, чтобы использовать ее для приготовления пищи. Профессор запатентовал «приправу», которая в пищевой промышленности ныне известна как добавка Е621.
Сначала глутамат натрия получали только методом Кикунаэ, с помощью экстракции из водорослей. Однако это был длительный и трудозатратный процесс. Сейчас добавка производится с помощью ферментации: бактерии (обычно штамма Corynebacterium) перерабатывают сахар из свеклы, кукурузы, тапиоки, сахарного тростника и выделяют много глутаминовой кислоты, из которой получают соль – глутамат натрия. Процесс похож на производство уксуса, йогурта или кефира.
Согласно российским и международным стандартам, глутамат натрия считается безопасным, его запрещено использовать только при производстве детского питания.
В каких продуктах содержится много глутамата натрия
Глутаминовая кислота в форме глутамата натрия естественным образом содержится в белковых продуктах – мясе, рыбе, сырах, тех самых водорослях комбу, из бульона которых профессор Токийского университета извлек концентрат глутамата.
Концентрированный глутамат натрия в виде пищевой добавки обычно добавляют в лапшу быстрого приготовления, фастфуд, сухарики, чипсы, консервированные закуски, например, сушеный кальмар, сырокопченые колбаски. Также глутамат используют в приправах и соусах, он придает им мясной привкус.
В день человек съедает в среднем 13 г глутамата, он получает его преимущественно из белковой пищи. Еще примерно полграмма глутамата поступает из обогащенных продуктов, то есть из консервов, приправ, соусов.
Содержание естественного глутамата в пище (на 100 г):
Соевый соус – до 1700 мг;
Пармезан – до 1700 мг;
Нори – до 1350 мг;
Шиитаки сухие – 1060 мг;
Мисо (приправа) – до 700 мг;
Помидоры – до 250 мг;
Кимчи – 240 мг;
Чеддер – 180 мг;
Креветки – 120 мг;
Картофель – до 100 мг;
Соевые бобы – до 70 мг;
Брокколи – до 60 мг;
Курица – до 50 мг;
Кальмар – до 30 мг;
Сардины – до 20 мг;
Яйца – 20 мг;
Свинина, говядина – 10 мг.
Вред и польза глутамата натрия
Отношение к глутамату разнится в культурах: если для азиатской кухни его использование так же естественно, как соли и перца, то в западных странах производители и общепит стремятся отказаться не только от глутамата, но и от любых других консервантов, потому что считают пищу без них более здоровой.
При этом многочисленные научные исследования не подтвердили связи между глутаматом и серьезными заболеваниями или привыканием к вредной пище. Он был одобрен Всемирной организацией здравоохранения, Министерством здравоохранения РФ, Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и признан всеми безопасной пищевой добавкой.
В 2020 году Burger King запустил рекламную кампанию с изображением заплесневевшего воппера. Так фастфуд-сеть демонстрировала натуральность продукции, которая без использования глутамата натрия и других консервантов разлагается в положенный срок – через 34 дня
В 1968 году Роберт Хо Ман Квок написал в колонку читателей журнала The New England Journal of Medicine письмо, в котором рассказал, что после посещения китайских ресторанов испытывает слабость, онемение задней части шеи, тахикардию. В ощущениях он винил соевый соус, вино, глутамат натрия и поваренную соль. Так появилось понятие «синдром китайского ресторана», или «синдром глутамата натрия». Но ученые не доказали существование этого «синдрома», как и вреда от пищевой добавки. Проведенные эксперименты связи между недомоганиями и едой с глутаматом не обнаружили. Подобную реакцию врачи и ученые объясняют индивидуальной непереносимостью, считается, что ей страдает не более 1% населения Земли.
Сам по себе глутамат натрия не опасен, потенциальная проблема кроется в продуктах, в которые его добавляют. Обычно это продукты глубокой переработки, которые не несут пользы, а только вредят из-за высокого содержания сахара, соли, трансжиров. Избыток такой пищи в рационе – прямой путь к ожирению, артериальной гипертензии и другим проблемам со здоровьем. Но дело здесь не в глутамате как таковом.
Как и сколько использовать глутамата натрия в еде
Глутамат натрия можно использовать при приготовлении блюд азиатской кухни и соусов, он поможет раскрыть их вкус. Добавка пригодится, чтобы приготовить свинину в кисло-сладком соусе, жареный рис с морепродуктами, а еще придаст пикантный вкус супу, овощному рагу или мясному жаркому. Для каждого блюда достаточно буквально щепотки приправы.
Главное – не добавлять глутамат в сладкие блюда, он только испортит их вкус.
***
Отношение к глутамату натрия неоднозначное, но научные исследования не подтверждают его вред при разумном потреблении. Если у человека нет индивидуальной непереносимости, глутамат можно смело использовать в домашних рецептах. Он поможет раскрыть вкус многих азиатских блюд и не принесет вреда здоровью.
Читать также:
Какое количество соли рекомендуется употреблять в день? Полезные альтернативы соли
Говорят, коричневые макароны лучше обычных – правда? И в чем польза цельнозерновых?
Нитраты в овощах и фруктах – не такое зло, как о них говорят. Боремся с нитратной паникой
Больше о медицине и здоровом образе жизни – в разделе «Здоровье»
Фото: unsplash.com/Caroline Attwood, GR Stocks, Louis Hansel; washingtonpost.com