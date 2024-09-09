Говорят, коричневые макароны лучше обычных. Это правда? В чем польза цельнозерновых макарон

Зачем платить больше?

На полках магазинов можно найти не только привычные белые макароны из пшеничной муки, но и причудливые коричневые из цельного зерна. Говорят, они в разы полезнее обычных. Разбираемся, так ли это.

Цельное зерно подвергается минимальной обработке и сохраняет максимум пользы

Разные виды цельнозерновых макарон – спагетти, пенне, фузилли, фарфалле – делают из цельного зерна пшеницы и других злаков, таких как гречка, рожь, ячмень​. У каждого – уникальные вкусовые качества и текстура. Что их объединяет, так это строение зерна.

Цельное зерно состоит из трех основных частей:

Отруби . Это внешний слой зерна, богатый клетчаткой, витаминами группы B, минералами (такими как железо, магний и цинк), антиоксидантами и питательными веществами. Зародыш . «Эмбрион» зерна, содержащий витамины группы B, витамин E, минералы, белки и полезные жиры​. Эндосперм . Центральная часть зерна, состоящая преимущественно из быстрых углеводов (крахмала).

При производстве обычных, нецельнозерновых макарон отруби и зародыш счищаются , в результате такие макароны практически не сохраняют полезные вещества. Цельнозерновые макароны производят из всех частей зерна, поэтому в них остается не только крахмал, но и клетчатка, витамины и минералы.

Традиционные макароны из очищенного зерна также называют «рафинированными», то есть «очищенными от посторонних примесей», а еще – от отрубей и зародыша.

Сначала вся мука была цельнозерновая

Цельнозерновая мука зародилась еще тысячелетия назад, потому что методы обработки были примитивными. Например, в Древнем Египте около 3000 г. до н.э. зерна растирали вручную между камней по принципу ступки и пестика. Потом стали использовать специальный вращающийся керн ― два круглых камня, поставленные друг на друга.

Зернотерка (пестик) и ступка ― древнейшие орудия для измельчения зерна. Их делали из камня и металла

На смену зернотерке пришел каменный жернов, или жерновой постав – между двух тяжелых камней насыпали зерна и проворачивали, растирая их в труху. Так мололи все – от зерен до ягод и рыбы

Тогда механизмы были не совершенны, поэтому обработать пшеницу полностью было невозможно – в перемолотой муке так или иначе оставались и отруби, и эндосперм, и зародыш.

Ситуация не менялась до начала индустриальной эпохи, когда в 1879 году в Лондоне была построена первая паровая мельница. Люди хотели производить больше и быстрее, а машины теперь могли снимать зерно механически – специальные тяжелые валики крутились и перемалывали зерно своим весом в труху.

Благодаря обработке на валковых мельницах срок хранения муки увеличился , так как из зародыша удалялись скоропортящиеся масла. Вот только питательная ценность тоже уменьшилась, потому что от зерна в муке остался только крахмал. И внешний вид поменялся – мельники стали деликатнее просеивать муку, стремясь создать более изысканный белоснежный конечный продукт.

Польза цельнозерновых макарон: хорошо насыщают, поддерживают здоровье сердца и сосудов, нормализуют пищеварение

Благодаря технологии производства, цельнозерновая мука сохраняет клетчатку, витамины и минералы, поэтому считается более полезной. Современные исследования подтверждают – цельнозерновые макароны снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и некоторых видов рака.

– Содержат много клетчатки . Клетчатка нормализует пищеварение, способствует регулярному опорожнению кишечника.

– Имеют низкий гликемический индекс – медленно перевариваются и постепенно увеличивают уровень сахара в крови. Так происходит, потому что цельное зерно состоит из грубых пищевых волокон, которые дают такой эффект. Это свойство цельнозерновых макарон особенно важно для людей, у которых диагностирован сахарный диабет или другие нарушения углеводного обмена.

– Обладают высокой антиоксидантной активностью. Входящие в цельное зерно антиоксиданты, а именно фенольные кислоты, витамин Е, селен, защищают клетки от повреждения свободными радикалами, делают кожу эластичной, поддерживают работу сердца и головного мозга.​

– Содержат минералы и витамины – например , витамины группы В, железо, магний и цинк. Регулярное употребление цельнозерновых макарон помогает не допустить дефицит этих нутриентов.

– Дарят чувство длительного насыщения. Цельнозерновые макароны – удивительный источник энергии за счет сложных углеводов в составе. Они медленно усваиваются и обеспечивают долгое чувство сытости. А значит, предотвращают переедание​ и помогают контролировать вес.

– Снижают риск инсульта, сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний, колоректального рака.

В обработанном зерне, наоборот, меньше витаминов, минералов и клетчатки, – а значит, и пользы для здоровья​. Гликемический индекс таких макарон выше , они быстрее усваиваются, но и чувство сытости улетучивается так же быстро.

Однако традиционные нецельнозерновые макароны тоже могут быть частью здорового рациона, если человек следит за калорийностью и питается разнообразно, получая клетчатку, витамины и минералы из других продуктов – например, круп, ягод, фруктов и овощей.

Возможный вред цельнозерновых макарон: несмотря на всю пользу, некоторые противопоказания все-таки есть

Во многих макаронах, в том числе цельнозерновых, есть белок глютен. У людей с целиакией, то есть непереносимостью глютена, иммунная система атакует клетки кишечника, если человек ест продукты с глютеном. Это вызывает воспалительную реакцию. Поэтому людям с целиакией в принципе противопоказаны макароны и другие мучные изделия.

Также высокое содержание клетчатки в цельнозерновых макаронах может вызвать дискомфорт в животе у людей заболеваниями ЖКТ, например, синдромом раздраженного кишечника (CРК). По этому поводу среди врачей существуют два мнения – с одной стороны, пищевые волокна, такие как псиллиум, могут помочь при СРК. С другой – употребление в пищу продуктов с высоким содержанием, например, пшеничных отрубей, может увеличить дискомфорт. Важен вид клетчатки, а также контроль и баланс при ее употреблении. Если у человека есть заболевания ЖКТ, желательно проконсультироваться с врачом, прежде чем добавлять цельное зерно в рацион.

Калорийность и энергетическая ценность: состав и КБЖУ цельнозерновых макарон

Для примера возьмем самые популярные цельнозерновые макароны – из твердых сортов пшеницы, в сухом виде. В 100 г таких макарон содержится примерно 345–370 ккал, 15 г белка, 2,7 г жиров и 71 г углеводов, из которых 11 г – клетчатка (пищевые волокна). Если макароны из гречки или бобовых, белка может быть еще больше – до 20 г.

У аналогичной порции традиционных макарон КБЖУ следующие : около 360 ккал, 12 г белка, 1,7 г жиров и 75 г углеводов, из которых всего 3 г – клетчатка. В целом – похоже, но есть разница в количестве белка и клетчатки. Поэтому если в рационе почти или вообще нет других источников протеина и пищевых волокон, эта разница может играть решающую роль. Содержание калия, фосфора, железа и цинка в цельнозерновой муке почти в три раза выше, чем в обычной.

Цельнозерновая мука, 100 г Традиционная мука, 100 г Калий 376 мг 150 мг Фосфор 352 мг 134 мг Магний 136 мг 36 мг Кальций 38 мг 22 мг Селен 23 мг 20 мг Железо 3,86 мг 1,18 мг Цинк 3,24 мг 1,15 мг Медь 0,45 мг 0,2 мг

Как выбрать цельнозерновые макароны

На полках магазинов можно встретить много одинаковых на первый взгляд цельнозерновых макарон по примерно похожей стоимости. Если выбираете между несколькими производителями, обратите внимание на следующие характеристики:

– Цвет и структура . У цельнозерновых макарон из пшеницы натуральный желтоватый или светло-коричневый цвет, а у некоторых даже видны вкрапления от оболочек зерен.

– Количество белка. Чем его больше на 100 г, тем полезнее и питательнее макароны.

– Упаковка . Предпочтительно выбирать макароны в прозрачной упаковке, чтобы можно было оценить их целостность, форму и реальный цвет.

– Этикетка и состав . Должно быть указано, что макароны изготовлены из цельнозерновой муки. Например, на коробке может быть написано di grano duro, что переводится как «цельнозерновая мука из твердых сортов пшеницы». В составе тоже должно быть указано только цельное зерно, а не смесь с рафинированным.

Как правильно варить цельнозерновые макароны

Готовить цельнозерновые макароны нужно так же, как и обычные, но с некоторыми нюансами.

Варить дольше. За счет того, что в их составе превалирует цельное зерно, такие макароны нужно дольше варить – от 8 до 12 минут, чтобы достичь состояния «аль денте», то есть умеренного соотношения мягкости и твердости, как у настоящей итальянской пасты. Но если информация на упаковке предлагает другое время, ориентироваться следует на рекомендации производителя. Следить за количеством соли. В кулинарных блогах советуют добавлять 1 чайную ложку на литр воды. Так паста будет приправленной, но без сильного соленого привкуса. Лучше делать это, когда вода закипит, и сразу перед тем, как опускать в нее макароны. Не промывать после варки. Чтобы сохранить все полезные вещества и более насыщенный вкус. Кстати, после варки лучше не промывать и обычные макароны.

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Не стоит отдавать все место на тарелке макаронам, пусть и цельнозерновым ― они полезные, но еще и достаточно калорийные. Если питаться только пастой, растет риск переедания и лишнего веса. Про овощи и мясо тоже не нужно забывать. Но вот если заменить обыкновенные макароны из обработанной пшеницы на цельнозерновые, можно сократить калорийность рациона, обогатить его полезными витаминами и минералами и новым источником белка и клетчатки.

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Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com, Ingram Images, Michaela Begsteiger/http://imagebroker.com/Globallook Press/Global Look Press ; unsplash.com /Becca Tapert, Sarah Boyle