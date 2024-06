Идеальная семья, разрушенная безумием. Рассказываем о нашумевшей книге о шизофрении

Новый блог – с рецензиями.

От редакции: это наш новый блог, посвященный литературе. Здесь будут публиковаться рецензии книжных блогеров на классику и современную прозу о медицине, здоровье и спорте. Мы будем писать как о достойном нон-фикшене, так и о художественной литературе.

Первая книга, о которой хотим рассказать – «Что-то не так с Гэлвинами. Идеальная семья, разрушенная безумием» Роберта Колкера (18+, Бомбора, 2021). Она вышла в США в 2020 году и сразу же попала в списки лучших книг года по версии журналов The New York Times и The Wall Street Journal. А еще заняла первое место в списке бестселлеров и была отмечена в книжном шоу Опры Уинфри.

Это реальная история большой семьи, в которой шестеро сыновей заболели шизофренией. Родителям пришлось делать выбор между здоровыми и больными детьми, в то время как врачи и ученые бились над загадкой – как такое могло произойти и как вылечить не только детей Гэлвинов, но и тех, кто может заболеть в будущем.

Спустя почти 50 лет после того, как произошли вошедшие в книгу события, Роберт Колкер написал журналистское расследование произошедшего. Оно до сих пор остается актуальным. Почему – рассказывает Валентина Сулименко , филолог, книжный обозреватель и автор блога «Заметки о книгах» .

***

У Дона и Мими 12 детей: десять мальчиков и две младшие девочки. Шестеро сыновей один за другим заболели шизофренией. Кажется, в США не было другой семьи, в которой было бы больше случаев шизофрении в одном поколении.

Мими (слева) и Дон (справа)

Семья Гэлвинов до болезни детей была внешне благополучной. Но если послушать рассказы дочерей, то картина вырисовывается не самая привлекательная. Отец мало участвовал в жизни семьи, оставляя детей на мать, заводил интрижки на стороне и часто уезжал по службе. Мать заботилась о соблюдении внешних приличий больше, чем обо всем остальном. Кажется, самое главное для нее, чтобы дети пришли на воскресную службу в одинаковой одежде. Она чувствовала азарт от растущего количества отпрысков, как будто соревновалась с кем-то, пока врачи буквально не лишили ее возможности продолжать род, так как новых родов женщина могла не пережить.

Историю семьи решили рассказать миру Маргарет и Мэри ­– две дочери, которые остались здоровыми, но в полной мере ощутили на себе тяжесть заболевания братьев. В зрелом возрасте, когда их матери оставалось жить уже недолго, они обратились к журналисту Роберту Колкеру с просьбой написать историю борьбы их семьи с тяжелой болезнью.

Колкер взял интервью не только у матери и дочерей, но и у других живых на тот момент героев книги – родственников, врачей и ученых, изучавших необычный случай Гэлвинов. Большая часть истории изложена с точки зрения дочерей в первую очередь и матери – во вторую. То, что происходило в душе у заболевших членов семьи, в полной мере читатель не ощутит, так как герои с диагностированной шизофренией вряд ли были способны адекватно пересказать события со своей точки зрения.

Колкер реконструировал постепенное разрушение благополучной жизни Гэлвинов: старшие братья один за другим теряют психическое здоровье. Родители поначалу отрицают проблемы, пока приступ безумия не приводит к смерти невинного человека... Тогда игнорировать болезнь становится невозможно. Родители Гэлвинов стоят перед сложным выбором. Как лечить, какому врачу и какой больнице довериться? Как выбирать, чьи интересы важнее, больных детей или здоровых? Стоять перед таким выбором никому не пожелаешь. Одну из дочерей даже пришлось отослать в другую семью, она росла вдали от братьев и сестры.

Помимо истории семьи, в книге есть краткое изложение разных подходов к лечению шизофрении, история ее изучения, рассказ о научных исследованиях, в которых участвовала семья Гэлвинов.

Их история – первый случай такого большого количества психических нарушений в рамках одной семьи, находка для ученых. Исследования, которые они провели при участии заболевших детей из семьи Гэлвинов, легли в основу современного понимания шизофрении.

Теории строили самые разные. Некоторые обвиняли во всем мать: одно время была популярна теория шизофреногенной матери (которую позднее опровергли), согласно которой характер женщины и ее поведение являются ключевыми факторами, вызывающими болезнь у ребенка. Позже эта идея была переработана в «теорию двойной связи», которая также не была доказана. Например, по этой теории, когда мать говорит: «Подтяни носки», что-то в ее тоне сообщает противоположную мысль: «Не будь таким послушным». Даже если ребенок послушается, мать будет недовольна. Ребенок не понимает, чего хочет мать, и, если такие ситуации повторяются часто, его психика страдает.

Ученым и врачам в 1970-х о шизофрении не было известно почти ничего, поэтому все предположения они испытывали на Гэлвинах. Некоторые задавались вопросом, влияет ли среда на возможность заболеть шизофренией, а некоторые изучали наследственность. Именно в генах обнаружили поломки, но, к сожалению, многое до сих пор остается для науки неясным.

То же самое произошло с лечением: на братьях опробовали все возможные способы. Их лечили препаратами лития, использовали принудительную электросудорожную терапию. Лучше всего помогали нейролептики – препараты, которые сдерживают симптомы, но дают много неприятных побочных эффектов, в том числе неврологических и психических. В итоге двое братьев Гэлвинов умерли от ухудшения здоровья, вызванного длительным приемом препаратов.

Но ничего лучше, увы, пока не придумали – прошло полвека, а способы лечения мало изменились. Врачи до сих пор вынуждены регулярно пересматривать дозировки лекарств и схему приема, чтобы отсрочить последствия.

В начале каждой главы есть список живых на тот момент членов семьи, и выделены те, о ком идет речь. Это помогает не запутаться в историях десяти братьев. Автор не раскрывает все карты сразу, он вводит новую информацию постепенно, что помогает держать читателя в напряжении. Глава за главой мы узнаем о событиях, скрытых от родителей. В книге много упоминаний эпизодов насилия. К этому нужно быть готовым, и впечатлительным людям книга может показаться тяжелой.

Книгу однозначно можно рекомендовать тем, кто интересуется медициной и всем, что связано с психиатрией. После знакомства с семьей Гэлвинов однозначно понимаешь, что самые страшные истории – те, что происходят в реальности.

Читать блог Валентины о книгах во «ВКонтакте»

Шахматный гений из США таинственно исчез в 19 лет: родные так и не заявили в полицию – а его профиль до сих пор висит на сайте ФИДЕ

Молчание, которое убило тысячи. Как фармакомпания вывела на рынок опасную таблетку от боли

Скандал вокруг прививки от кори. Как «исследование» доктора-мошенника стало причиной тысяч смертей

Фото: hidden-valley-road.com ; The Galvin Family Trust