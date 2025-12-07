😟 Что делать с Салахом? Ваше мнение

Пока многие из нас безмятежно спали, Мохамед Салах решил, что ему необязательно выходить на поле ради внимания фанатов.

Египтянин дал скандальный комментарий после упущенной «скаузерами» победы в гостевом матче с «Лидсом».

Видимо, Салах решил, что мог помочь команде не пропустить злополучный угол на исходе игры, лишивший «Ливерпуль» победы. Но главное не это, а градус в словах египтянина:

«Просто не мог поверить, что просидел на скамейке все 90 минут. Это уже третий раз.Я очень разочарован. Я столько сделал для этого клуба за эти годы, особенно в прошлом сезоне. А сейчас складывается ощущение, что клуб просто кинул меня под автобус. Именно так я себя чувствую. Кто-то хочет, чтобы вся вина легла на меня.

Буду на «Энфилде », попрощаюсь с болельщиками перед Кубком Африки, потому что не знаю, что будет, когда я туда уеду. Я не должен биться каждый день за свое место, потому что заслужил его ».

И, поскольку Пирс Морган предложил Салаху дать ему интервью, значит мы дошли до момента, когда нужно ответить лишь на один вопрос: Мохамед должен уйти из команды?

Перед ответом, почитайте популярные комментарии фанатов «Ливерпуля» из Англии. Единого мнения нет – даже близко.

💭 «Салах добивается увольнения Слота».

💭 «Мы поддерживаем Мохаммеда Салаха. Он столкнулся с несправедливым отношением в последние несколько недель. И тот факт, что он думает, будто кто-то хочет от него избавиться, вызывает беспокойство. Судя по всему, игроки потеряли полную веру в тренерский контроль команды».

💭 «Я выберу Салаха в споре со Слотом».

💭 « Простите, я люблю Мо, он был фантастическим игроком для «Ливерпуля» и навсегда останется легендой команды, но он ничего не показал в этом сезоне. Тренер имеет право не использовать его».