Оласа обвинил ЦСКА в расизме: «Одному из моих партнеров сказали «гребаный негр»
Защитник «Краснодара» Лукас Оласа обвинил ЦСКА в расизме.
Защитник «Краснодара» Лукас Оласа обвинил игроков ЦСКА в проявлении расизма.
«Быки» принимают армейцев (2:1, второй тайм) в 18-м туре Мир РПЛ.
Когда команды уходили с поля на перерыв, форвард «быков» Джон Кордоба начал кричать на игрока армейцев Родриго Вильягру, в подтрибунном помещении Мойзес заступился за одноклубника.
– Было много эмоций в перерыве. Какова природа этих эмоций?
– Футбол остается в стороне. Это был эпизод расизма, который случился по отношению к одному из моих партнеров по команде.
Ему сказали «гребаный негр». Такие вещи не могут происходить. Нужно проявлять уважение, – сказал Оласа.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
