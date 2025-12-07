«Франция – Сенегал! Основа против резерва». Агуэро рассмеялся над шуткой блогера во время стрима жеребьевки ЧМ-2026
Агуэро рассмешила шутка о Франции и Сенегале.
Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро следил за жеребьевкой ЧМ-2026 в прямом эфире вместе с несколькими аргентинскими стримерами.
В ходе трансляции экс-игрок спросил, с кем сыграет Франция.
«Франция – Сенегал! Основная команда против резервной!» – ответил Факундо Ириондо, один из участников стрима.
Шутка сначала вызвала ухмылки, но затем все присутствующие начали смеяться, включая Агуэро.
Сборная Франции попала в группу ЧМ с Сенегалом, Норвегией и победителем стыкового матча между Боливией, Суринамом и Ираком.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
