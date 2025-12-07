Матч окончен
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хоффенхайм» – 2:0. Шлоттербек и Брандт забили
«Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм».
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хоффенхайм» (2:0) в 13-м туре Бундеслиги.
Матч проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Юлиан Брандт открыл счет на 43-й минуте. Нико Шлоттербек отличился на 60-й.
Бундеслига Германия. 13 тур
7 декабря 16:30, Сигнал Идуна Парк
Завершен
2 - 0
