«Краснодар» обыграл ЦСКА – 3:2! Батчи забил и ассистировал Кордобе, Мойзеса удалили на 68-й

«Краснодар» одержал верх над ЦСКА.

«Краснодар » победил ЦСКА (3:2) в 18-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ozon Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Мойзес Барбоза открыл счет на 11-й минуте. Джон Кордоба сравнял счет на 38-й. Виктор Са вывел «Краснодар» вперед на 51-й.

Мойзеса удалили на 68-й минуте за вторую желтую карточку. Жоау Батчи сделал счет 3:1 на 70-й. Матеус Алвес забил на 91-й.

