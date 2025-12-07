  • Спортс
  • «Краснодар» обыграл ЦСКА – 3:2! Батчи забил и ассистировал Кордобе, Мойзеса удалили на 68-й
«Краснодар» одержал верх над ЦСКА.

«Краснодар» победил ЦСКА (3:2) в 18-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ozon Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Мойзес Барбоза открыл счет на 11-й минуте. Джон Кордоба сравнял счет на 38-й. Виктор Са вывел «Краснодар» вперед на 51-й.

Мойзеса удалили на 68-й минуте за вторую желтую карточку. Жоау Батчи сделал счет 3:1 на 70-й. Матеус Алвес забил на 91-й.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 18 тур
7 декабря 16:00, Ozon Арена
Краснодар
Завершен
3 - 2
ЦСКА
Матч окончен
Батчи   Пальцев
90’
+4’
90’
+1’
  Алвес
85’
Глебов   Алеррандро
85’
Круговой   Кармо
Черников   Кривцов
85’
Дуглас   Ленини
85’
Виктор Са   Перрен
76’
Диего Коста
73’
  Батчи
70’
68’
Мойзес
58’
Попович   Мусаев
58’
Вильягра   Алвес
55’
Вильягра
  Виктор Са
51’
2тайм
Перерыв
  Кордоба
38’
Кордоба
36’
31’
Обляков
24’
Мойзес
11’
  Мойзес
Краснодар
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Пальцев, Хмарин, Сантос, Ленини, Корякин, Голиков, Кривцов, Козлов, Перрен, Мукаилов, Жубал
1тайм
ЦСКА:
Акинфеев, Мойзес, Жоао Виктор, Дивеев, Гайич, Круговой, Вильягра, Кисляк, Обляков, Попович, Глебов
Запасные: Абдулкадыров, Руис, Мусаев, Тороп, Рядно, Шуманский, Бандикян, Верде, Пополитов, Алвес, Кармо, Алеррандро
