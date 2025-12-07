Матч окончен
«Краснодар» обыграл ЦСКА – 3:2! Батчи забил и ассистировал Кордобе, Мойзеса удалили на 68-й
«Краснодар» одержал верх над ЦСКА.
«Краснодар» победил ЦСКА (3:2) в 18-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «Ozon Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Мойзес Барбоза открыл счет на 11-й минуте. Джон Кордоба сравнял счет на 38-й. Виктор Са вывел «Краснодар» вперед на 51-й.
Мойзеса удалили на 68-й минуте за вторую желтую карточку. Жоау Батчи сделал счет 3:1 на 70-й. Матеус Алвес забил на 91-й.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 18 тур
7 декабря 16:00, Ozon Арена
