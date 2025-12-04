🎥 Кьеза героически спас «Ливерпуль» от поражения на 94-й минуте. Фанаты требуют сделать вингера основным

В матче 14-го тура АПЛ «Ливерпуль» на «Энфилде» поделил очки с «Сандерлендом» – ничья 1:1. Сравнять счет мерсисайдцы смогли только на 81-й минуте, мяч Флориана Виртца переписали на автогол Норди Мукиеле.

«Красные» могли остаться вообще без очков, если бы не спасение Федерико Кьезы. На 94-й минуте Робин Руфс вывел Вильзона Изидора один на один с Алиссоном. Забег соперника увидел итальянец: Федерико стартанул из центрального круга, догнал француза, а когда тот все же пробил, не дал мячу попасть в пустые ворота.

Реакция Руфса говорит многое о действиях Кьезы.

Арне Слот после матча объяснял , как его команда вообще оказалась в такой ситуации на 94-й минуте:

«В погоне за победой мы перепробовали все, но в конце и нам повезло, когда соперник убежал один на один с Алиссоном. Кьеза отдал в той ситуации все силы – именно это ты и хочешь видеть от футболиста. Он просто продолжал бежать и вынес мяч с линии ворот».

В соцсетях фанаты «Ливерпуля» призывают Слота перестать оставлять итальянца на скамейке. Много комментариев в стиле «мы не заслуживаем Кьезу» и «Кьеза спас Слота от увольнения». В матче с «Сандерлендом» вингер заменил Исака на 86-й минуте.

Как считаете, Федерико заслужил место в старте?