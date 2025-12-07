«Они кидают меня под автобус». Реакция пресс-офицера на скандальные слова Салаха стала мемом 😩

Мало того, что тема Салаха не утихла, так она вышла на новый уровень. Египтянин открыто пошел войной на весь клуб.

Сейчас оценим взгляд со стороны. В самом буквально возможном смысле.

Есть еще один ракурс скандального интервью , на котором видна эмоциональная реакция сотрудника пресс-службы на слова Салаха. Можно углядеть и шок, и усталость, и отчаяние, и даже попытку набрать экстренное сообщение (вот бы его увидеть).

Особенно «оценил» мужчина фразу Мохамеда: «Они кидают меня под автобус, потому что проблема – это я» .

Интернет отреагировал мгновенно.

💭 «Чувак пишет: «Босс, у нас проблемы».

💭 «Он не может поверить в это».

💭 «Какое классное время, чтобы не быть фанатом «Ливерпуля».

💭 «Я рехнусь, если не увижу его сообщение».

💭 «Он прислал мне сообщение: «Помогите».

