«Не смог протащить эту идею». Лэмпард уверяет, что предлагал «Челси» подписать 16-летнего Беллингема за £20 млн 🤔

Экс-полузащитник и главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в подкасте The Obi One Podcast рассказал, что хотел подписать Джуда Беллингема, когда тому еще было 16 лет.

Фрэнк Лэмпард рассказал, что попросил «Челси» подписать контракт с Джудом Беллингемом в период с 2019 по 2021 год, но они отказались:

«Когда я тренировал «Челси» (2019-2021 г.), я отчаянно хотел подписать Беллингема. Но не смог протащить эту идею наверх. Там отвергли идею заплатить за него 20 миллионов фунтов стерлингов из-за возраста».

Напомним, Беллингем в 2023-м перешел из «Боруссии» в «Реал» за €120 млн.

Верите Фрэнку?