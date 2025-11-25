«Не смог протащить эту идею». Лэмпард уверяет, что предлагал «Челси» подписать 16-летнего Беллингема за £20 млн 🤔
Экс-полузащитник и главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в подкасте The Obi One Podcast рассказал, что хотел подписать Джуда Беллингема, когда тому еще было 16 лет.
Фрэнк Лэмпард рассказал, что попросил «Челси» подписать контракт с Джудом Беллингемом в период с 2019 по 2021 год, но они отказались:
«Когда я тренировал «Челси» (2019-2021 г.), я отчаянно хотел подписать Беллингема. Но не смог протащить эту идею наверх. Там отвергли идею заплатить за него 20 миллионов фунтов стерлингов из-за возраста».
Напомним, Беллингем в 2023-м перешел из «Боруссии» в «Реал» за €120 млн.
Верите Фрэнку?