🚨 Названы шесть игроков «Реала», «бунтующие» против Хаби Алонсо
Мадридский журналист Deportes Cope и Tiempo de Juego Аранча Родригес поделился новой информацией, касательно сложной ситуации в раздевалке мадридского «Реала».
Судя по всему, Хаби Алонсо не устраивает не только Винисиуса. Тренером недоволен целой ряд игроков королевского клуба – они не разделяют его идеи и открыто выражают несогласие после неудач команды.
Журналист выделил два списка.
Игроки, довольные Алонсо:
– Килиан Мбаппе;
– Арда Гюлер;
– Тибо Куртуа;
– Дин Хейсен;
– Альваро Каррерас.
Игроки, недовольные Алонсо:
– Винисиус;
– Родриго;
– Федерико Вальверде;
– Браим Диас;
– Ферлан Менди;
– Эндрик.
Вопрос простой: Что делать?
Вини второй сезон ничего не показывает
Родриго 30 матчей не результативных действий.
Эндрик непонятно зачем его купили.
Хрустальный Менди постоянно на травме.
Только к Феде вопросов нет.
Во первых, Браим и при Анчи не был недовольным, а он 2 года ротировался.
Во вторых, Родриго выпускают, да ещё под Винисиуса, так что в мусорку такой вариант.
В третьих, Эндрик считай уже в аренду летит, ему это не зачем, да и прислушиваться к нему некого.
Про Вальверде просто пик абсурдности, которую тянут со времён выезда в Казахстан, мол недоволен со своей позицией и не вышел, хотя это была просто возможность дать отдохнуть против не сильного соперника.