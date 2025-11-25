🚨 Названы шесть игроков «Реала», «бунтующие» против Хаби Алонсо

Мадридский журналист Deportes Cope и Tiempo de Juego Аранча Родригес поделился новой информацией, касательно сложной ситуации в раздевалке мадридского «Реала».

Судя по всему, Хаби Алонсо не устраивает не только Винисиуса. Тренером недоволен целой ряд игроков королевского клуба – они не разделяют его идеи и открыто выражают несогласие после неудач команды.

Журналист выделил два списка.

Игроки, довольные Алонсо:

– Килиан Мбаппе;

– Арда Гюлер;

– Тибо Куртуа;

– Дин Хейсен;

– Альваро Каррерас.

Игроки, недовольные Алонсо:

– Винисиус;

– Родриго;

– Федерико Вальверде;

– Браим Диас;

– Ферлан Менди;

– Эндрик.

Вопрос простой: Что делать?