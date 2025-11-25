У подкаста Stick to Football есть небольшая традиция: команде проекта задают вопросы, требующие короткого ответа. Ведущие, например, определили лучшего немецкого футболиста в истории и назвали главного игрока без «Золотого мяча» .

В новом выпуске британских легенд попросили назвать величайшего игрока, который так и не завоевал Лигу чемпионов. Из вариантов сразу исключили Роналдо Зубастика.

Иан Райт: «Златан [Ибрагимович]? Наверное, выберу Златана».

Рой Кин: «Я смотрю на него прямо сейчас. Иан Райт».

Гари Невилл: «Тьерри Анри. Ох, он ведь взял ЛЧ в «Барсе». Он же в финале нас [«МЮ»] обыграл. Неловко. Тогда Патрик Виейра. Патрик Виейра без победы в ЛЧ – это, конечно, полный абсурд».

Пол Скоулз: «Златан».

Оле-Гуннар Сульшер признался, что не может вспомнить игрока без победы в Лиге чемпионов. На помощь пришел Рой Кин – предложил назвать любого из «Арсенала». Тогда Сульшер, пользуясь подсказкой Джилл Скотт, остановился на Сеске Фабрегасе.

У команды подкаста были и другие варианты: Франческо Тотти, Серхио Агуэро, Давид Сильва, Дэнни Уэлбек, Марадона, Юрген Клинсманн, Скотт Мактоминей. Кто-то даже назвал Коннора Дженнингса – игрок никогда не поднимался выше второго английского дивизиона.

А кого бы назвали вы?