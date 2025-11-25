⚡️ Виллу Варди ограбили пока он играл против «Ромы»: трое преступников ворвались через окно, украли украшения и наличные

Daily Mail Sport пишет, что итальянская вилла экс-нападающего «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди ограблена.

Банда грабителей украла наличные, а также часы и ювелирные изделия на сумму около 80 тысяч фунтов стерлингов. Преступников было трое.

Уточняется, что злоумышленники попали в дом через окно.

Daily Mail пишет, ссылаясь на источник из полиции: «Вероятно, бандиты следили за Джейми и его женой Ребеккой, вычислив подходящее время для взлома, чтобы дождаться, когда они уедут в Рим».

Напомним, Варди летом подписал контракт с «Кремонезе». В минувшем туре команда Джейми играла в столице Италии с «Ромой».