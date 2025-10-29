🎥 Лучший немецкий игрок в истории – версия британских легенд. Беккенбауэра сразу вынесли за скобки
С сезона-2025/26 Бундеслига взялась за расширение международной аудитории. В помощники взяли британцев, в том числе проект The Overlap, главные лица которого – Гари Невилл, Джейми Каррагер, Джилл Скотт, Иан Райт и Рой Кин.
В рамках сотрудничества с лигой британских легенд попросили назвать лучшего немецкого футболиста в истории. Франца Беккенбауэра сразу вынесли за скобки – благо, и без великого было, из кого выбирать.
Рой Кин: «[Лотар] Маттеус, наверное?»
Гари Невилл: «Оу. Лотар Маттеус».
Пол Скоулз: «Кроме Беккенбауэра? Карл-Хайнц Румменигге».
Иан Райт: «Герд Мюллер».
Свои ответы дали и члены команды подкаста Stick to Football от The Overlap, вариантов много: Филипп Лам, Томас Мюллер, Михаэль Баллак, Месут Озил, Илкай Гюндоган, Юрген Клинсманн, Тони Кроос.
А какой ответ дадите вы?
Из вообще всей истории - Герд Мюллер
А из тех, кого застал, лучшие были Маттиас Заммер, Михаэль Баллак, Штефан Эффенберг, Тони Кроос, Томас Мюллер и Оливер Бирхофф. Но кого-то одного трудно выделить, все примерно равные величины. Субъективно наиболее любимыми были Баллак и Эффенберг.
Именно по характеру, таким и должен быть вратарь, давать уверенность всем, и защитникам и всем остальным.
Быть глыбой для своих и наводить страх на нападающих соперников