1 мин.

🎥 Лучший немецкий игрок в истории – версия британских легенд. Беккенбауэра сразу вынесли за скобки

90

С сезона-2025/26 Бундеслига взялась за расширение международной аудитории. В помощники взяли британцев, в том числе проект The Overlap, главные лица которого – Гари Невилл, Джейми Каррагер, Джилл Скотт, Иан Райт и Рой Кин. 

В рамках сотрудничества с лигой британских легенд попросили назвать лучшего немецкого футболиста в истории. Франца Беккенбауэра сразу вынесли за скобки – благо, и без великого было, из кого выбирать.

Рой Кин: «[Лотар] Маттеус, наверное?»

Гари Невилл: «Оу. Лотар Маттеус». 

Пол Скоулз: «Кроме Беккенбауэра? Карл-Хайнц Румменигге».

Иан Райт: «Герд Мюллер».

Свои ответы дали и члены команды подкаста Stick to Football от The Overlap, вариантов много: Филипп Лам, Томас Мюллер, Михаэль Баллак, Месут Озил, Илкай Гюндоган, Юрген Клинсманн, Тони Кроос.

А какой ответ дадите вы?

logoКарл-Хайнц Румменигге
logoФилипп Лам
logoМихаэль Баллак
logoЮрген Клинсманн
logoМесут Озил
logoИлкай Гюндоган
logoТомас Мюллер
logoГерд Мюллер
logoЛотар Маттеус
Клубы
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoРой Кин
logoПол Скоулз
Иан Райт
logoГари Невилл
logoСборная Германии по футболу
logoБайер
logoФранц Беккенбауэр