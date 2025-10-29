С сезона-2025/26 Бундеслига взялась за расширение международной аудитории. В помощники взяли британцев , в том числе проект The Overlap, главные лица которого – Гари Невилл, Джейми Каррагер, Джилл Скотт, Иан Райт и Рой Кин.

В рамках сотрудничества с лигой британских легенд попросили назвать лучшего немецкого футболиста в истории. Франца Беккенбауэра сразу вынесли за скобки – благо, и без великого было, из кого выбирать.

Рой Кин: «[Лотар] Маттеус, наверное?»

Гари Невилл: «Оу. Лотар Маттеус».

Пол Скоулз: «Кроме Беккенбауэра? Карл-Хайнц Румменигге».

Иан Райт: «Герд Мюллер».

Свои ответы дали и члены команды подкаста Stick to Football от The Overlap, вариантов много: Филипп Лам, Томас Мюллер, Михаэль Баллак, Месут Озил, Илкай Гюндоган, Юрген Клинсманн, Тони Кроос.

А какой ответ дадите вы?