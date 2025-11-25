🎥 Руни развеселил фанатов прогнозом на ЛЧ. Легенда слишком уверен в английских клубах

Daily Mail устроил челлендж для Уэйна Руни: ему предложили определить победителя Лиги чемпионов в сезоне-2025/26.

Журналисты выбрали главных, по их мнению, фаворитов турнира и сделали импровизированную сетку. Легенде «Ман Юнайтед» нужно было выбрать один клуб из пары, которую озвучивает ведущий.

Получилось очень спорно, зато патриотично. В 1/4 из трех английских клубов Уэйн не пропустил вперед лишь один, победителем тоже назвал соотечественников. Изучим турнирную таблицу от Руни.

Четвертьфинал

«Ливерпуль» или «Бавария»: «Ливерпуль».

«Мадрид» или «Интер»: «Мадрид».

«Арсенал» или «Барселона»: «Арсенал».

«Ман Сити» или «ПСЖ»: «ПСЖ».

Полуфинал

«Ливерпуль» или «Мадрид»: «Мадрид».

«Арсенал» или «ПСЖ»: «Я бы сказал, «Арсенал».

Финал

«Мадрид» или «Арсенал»: «Арсенал». Да, думаю, в этом году у них хорошие шансы, чтобы наконец взять этот трофей. Они собрали хорошую команду: хороши и основные, и запасные на случай травм. Клуб провел отличную трансферную кампанию. В АПЛ они очень сильны. Если смогут показать эту форму и в Лиге чемпионов, у них будут неплохие шансы на победу».

В комментариях больше всего шуток от поклонников «Ливерпуля»: они уверяют, что в текущей кампании их любимый клуб «Баварию» точно не обойдет. А фанаты «Арсенала» просят Руни не сглазить их любимчиков.

Как вам выбор легенды?