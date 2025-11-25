Топ-10 клубов по очкам в АПЛ за 2025 год. «Ливерпуль» только пятый

В 12-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» со счетом 0:3 уступил «Ноттингему», находившемуся в зоне вылета. Такой результат на «Энфилде» стал повторением крупнейшего домашнего поражения мерсисайдцев в Премьер-лиге.

После 12-ти матчей чемпионата «красные» набрали 18 очков и заняли лишь 12-ю строчку в турнирной таблице. Арне Слот оправданий не ищет :

«Это нелепо. Это невероятно. Я много раз говорил, что у нас никогда не будет достаточного количества оправданий таких выступлений. Это неожиданно для клуба, для меня и для всех».

Всего за 2025 год «Ливерпуль» набрал 57 очков, подсчитали эксперты Transfermarkt. Даже с учетом чемпионства в минувшем сезоне, по общему зачету за календарный год такой результат отправляет подопечных Арне Слота на пятую строчку среди всех команд английского первенства.

«Арсенал», в сезоне-2024/25 занявший второе место, за 2025-й набрал 67 очков и стал лидером таблицы за год в АПЛ. «Ман Сити» от «канониров» отстал на пять очков. А «Ливерпуль» также обошли «Астон Вилла» и «Челси». Из «большой шестерки» в топ-10 не попали «Тоттенхэм» и «Ман Юнайтед».

