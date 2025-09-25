У команды подкаста Stick to Football спросили: кто лучший футболист из тех, кто так и не завоевал «Золотой мяч». Первыми ответили постоянные ведущие шоу.

Джейми Каррагер с Ианом Райтом отдали голос за Тьерри Анри, Джилл Скотт выбрала коллегу по подкасту – Роя Кина. Карра и Кин подкололи Невилла, назвав его брата Фила, голос Гари ушел Уэйну Руни – Рой и с этим кандидатом согласился.

Свои версии дали и другие члены команды Stick to Foolball: Стивен Джеррард, Уэйн Руни, Тьерри Анри, Хави, Иньеста, Джон Макгинн, Кевин де Брюйне, Джей-Джей Окоча. Кто-то в шутку и про Криро вспомнил.

А как на такой вопрос ответили бы вы?