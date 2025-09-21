🎥 Кейн с Мюллером через океан обменялись хет-триками и поздравлениями. У Харри – бешеные цифры
Харри Кейн на старте сезона вошел в режим голевой машины – англичанин оформил 13+3 в семи первых матчах кампании за «Баварию». Он стал первым в истории Бундеслиги, кому удалось реализовать все 17 первых пенальти в чемпионате.
Выездная встреча четвертого тура с «Хоффенхаймом» исключением не стала, нападающий оформил хет-трик и помог мюнхенцам добыть победу со счетом 4:1. За 103 матча в составе «Баварии» Кейн отправил к себе в копилку 10 хет-триков.
После каждой такой игры Харри забирает мяч домой.
За шесть дней до игры «Баварии» с «Хоффенхаймом» в Канаде Томас Мюллер тоже оформил хет-трик, его «Ванкувер» разнес «Филадельфию» со счетом 7:0.
Немец, держа в руках трофейный мяч, обратился к экс-партнеру по Рекордмайстеру.
До Кейна послание дошло, после трешки «Хоффенхайму» он записал Мюллеру ответ.
Харри собирает автографы партнеров после своих хет-триков, в этот раз кто-то написал на мяче: «Мне нужна паненка». В комментах решили, что цитата за авторством Майкла Олисе.
Ждем паненку, получается.
И как же прекрасен Кейн!
Лишь бы всем футболистам без травм, безотносительно клубных пристрастий.