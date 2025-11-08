📸🎥 Шешко должен был забивать, но травмировался. Оставил «МЮ» вдесятером и получил от клубной легенды

Выступление Беньямина Шешко за «Ман Юнайтед» подвергается серьезной критике от болельщиков и экспертов. Гари Невилл делал акцент на стоимости новичка «красных дьяволов»:

«Шешко выглядит неуклюжим, несколько раз промахивался по воротам. Да, он по-прежнему молодой футболист и еще адаптируется, но за 80 миллионов фунтов хочется чего-то большего».

За 12 игр в составе манкунианцев нападающий забил два гола и отдал один ассист. В матче 11-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» Шешко вышел на 58-й минуте, а уже через полчаса покинул поле из-за травмы.

Словенец, видимо, травмировался в атаке, которую так и не смог довести до гола.

Выглядело перспективно.

Шешко покинул поле на 87-й минуте, Рубен Аморим к этому моменту использовал все замены, поэтому манкунианцам пришлось доигрывать матч вдесятером. «МЮ» за этот отрезок успел дважды пропустить и забить свой гол , вырвав ничью 2:2.

А Шешко за 34 минуты на поле получил от еще одной легенды «Ман Юнайтед» – Димитара Бербатова:

«Шешко упустил подобный шанс и сразу получил травму, из-за которой покинул поле. Вероятно, это означает, что он не готов вступить в игру на достойном уровне, это может говорить и о недостатке уверенности».

Рубен Аморим высказался о повреждении подопечного, когда его спросили о зимних трансферах:

«Посмотрим, как сможем улучшить команду. Сперва нужно выяснить, что с Шешко. Бен нам нужен, чтобы стать лучшей версией себя. Я беспокоюсь о нем, он получил травму колена. Что-то с коленом, пока не знаем точно. С травмами колена никогда наверняка не знаешь степень тяжести».

Какой вердикт вынесете Шешко?