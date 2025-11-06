🎥 Роналду не верит, что Аморим сотворит чудо с «МЮ». Рубен ответил Криро

В 2022-м, общаясь с Пирсом Морганом, Криштиану Роналду разнес «Ман Юнайтед», особенно досталось Эрику тен Хагу. Португалец давно играет в Саудовской лиге, а «красных дьяволов» теперь возглавляет его соотечественник – Рубен Аморим.

Морган в новом интервью с Криро не мог не спросить о нынешнем «МЮ». Криш бывшего товарища по сборной похвалил, но недостатки «дьяволов» все равно отметил:

«Мне грустно за один из самых значимых клубов в мире, за клуб, который до сих пор занимает важное место в моем сердце. Клуб должны вести умные люди, способные построить крепкую базу для будущего. В прошлом у «МЮ» были такие люди – Никки Батт, Гари Невилл, Рой Кин, Дэвид Бекхэм. Сейчас у «Манчестер Юнайтед» нет структуры. Надеюсь, в будущем это изменится. Ведь это один из самых значимых клубов века.

Конечно, я слежу за нынешними результатами «МЮ», я провел в этом клубе столько лет, выиграл столько командных и личных трофеев. Повторю, что «Манчестер Юнайтед» до сих пор в моем сердце. Но мы должны честно признать, что клуб не на верном пути, нужны изменения.

Аморим делает все, что в его силах. Что ему еще остается? Надеется на чудо? Но чудес не бывает. Как говорят у нас в Португалии, чудеса бывают только в Фатиме (город, где находится святилище Фатимы). Он не сотворит чудо. Да и взять игроков – у «Манчестер Юнайтед» хорошие игроки, но многие просто не осознают, что такое «Манчестер Юнайтед».

На пресс-конференции перед игрой «дьяволов» с «Тоттенхэмом» в АПЛ Рубен Аморим прокомментировал слова Роналду:

«Конечно, он понимает, о чем говорит. Все его слова имеют влияние и огромный вес. Но нам важно сфокусироваться на будущем. Мы как клуб знаем о своих многочисленных ошибках в прошлом, но мы пытаемся их исправить.

Так что давайте не будем зацикливаться на том, что уже произошло, лучше сосредоточимся на том, что мы делаем сейчас. А мы ведь меняемся основательно – меняем структуру, свой подход, отношение игроков. Мы меняемся и становимся лучше. Так что сосредоточимся на текущей работе, а о прошлом немного забудем».

Такой заочный диалог португальцев.