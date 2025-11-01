🚨 Аморим не исключает, что «МЮ» усилится в январе, но он четко объяснил, какие ему нужны игроки 🧐

«Манчестер Юнайтед» набирает ход! И чтобы не сбавлять обороны, нужно обойтись без эксцессов в виде травм и потери игрового тонуса у некоторых футболистов. Проще говоря, нужна хорошая скамейка запасных.

На старте сезона многие говорили о необходимости усилить полузащиту. Рубен Аморим ответил на вопрос снова: «Трансферы в январе? Мы хотим привлечь игроков, у которых может быть большое будущее в «Манчестер Юнайтед». Не на несколько месяцев. Конечно, мы думаем о том, как можно усилить команду. В январе может что-то произойти».

Фанаты оценили философию португальца.

💭 «Коул Палмер».

💭 «Наконец, кто-то в «Юнайтед» говорит так, будто они строят клуб, а не латают дыры каждые шесть месяцев».

💭 «Тренер, который думает о будущем, создает больше, чем команду – он создает наследие. Если «МЮ» перетерпит, то январь может стать началом новой эпохи».

💭 «Наконец-то кто-то говорит о здравом смысле вместо того, чтобы паниковать, покупая лавочников по завышенным ценам, как мы делаем этом в течение многих лет. Стройте будущее».