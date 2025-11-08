🎥 Ришарлисон дико праздновал гол против «МЮ» – думал, что добыл победу. Через пару минут Де Лигт сравнял счет

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» устроили дикую концовку матча 11-го тура АПЛ. «Красные дьяволы» открыли счет еще в первом тайме усилиями Бриана Мбемо, благодаря сейвам Сенне Ламменса манкунианцы держались почти до конца встречи.

На 81-й Матис Тель сравнял счет, помог рикошет мяча от бутсы Маттейса де Лигта. Беньямин Шешко на 87-й покинул поле, Рубен Аморим к этому моменту использовал все замены – «МЮ» пришлось доигрывать в меньшинстве.

На 91-й Ришарлисон вывел «шпор» вперед, праздновал так, будто выиграл матч жизни – если бы он знал, что будет дальше.

И тут «дьяволы» показали характер. На 96-й команда Аморима заработала угловой, в штрафную «шпор» побежал даже Ламменс, а забил в итоге Де Лигт, который ранее помог отличиться Телю.

После гола Маттейса Ришарлисону было не так весело.

Бразилец на своих ошибках вообще не учится. Еще в 2023-м он забил третий мяч в игре с «Ливерпулем», сравнивая счет, а затем жестом приказал «Энфилду» молчать. Очень быстро его настигла карма в виде победного гола от Диогу Жоты. История повторилась два года спустя.

На этот раз усвоит урок?