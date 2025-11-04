🫀 Сразу три звезды Ла Лиги получили одинаковую неизлечимую болезнь – пубалгия. А что это? 😨

Известный испанский специалист по ортопедической хирургии и травматологии объяснил череду похожих травм в Ла Лиге.

«Молодежь Ла Лиги начинает страдать от одной и той же неприятной травмы – пубалгии.

«Эта травма в основном затрагивает взрывных игроков, которые полагаются на скорость. Некоторые считают, что причина связана с ранним физическим стрессом и быстрым ростом тела. Решение заключается в постоянной профилактике, хорошем отдыхе и восстановлении мышц», – объяснил доктор Риполи.

Пубалгия – хронический недуг, проявляющийся болью в паху и внизу живота. Недавно диагноз поставили вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю.

Вчера стало известно, что такой же врачебный вердикт получил хавбек «Реала» Франко Мастантуоно. Также аналогичный диагноз поставлен вингеру «Атлетика» Нико Уильямсу.

Область боли выглядит так.

Знакомо?