🎥 Деньги, Месси, Трамп, Джорджина. Роналду и Морган интригуют трейлером нового интервью
Помните, как в 2022-м Криштиану Роналду дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану? Тогда португалец еще выступал за «Ман Юнайтед», в интервью он среди прочего прошелся по клубу и Тен Хагу – вскоре расторг контракт с «красными дьяволами» и перебрался в Саудовскую Аравию.
С тех пор Криро успел завести свой канал на «Ютубе», а имя Моргана теперь все чаще мелькает в футбольных новостях. Прошло три года, Пирс и Криштиану анонсировали новое интервью. По словам журналиста, один только анонс за сутки собрал 51 млн просмотров: «Вот почему он [Криш] величайший».
На канале Роналду вышел трейлер, который в «инсте» футболиста за три часа набрал больше 700 тысяч лайков. Ролик длинной в 47 секунд уже интригует поклонников португальца.
Пирс, например, спросил, правда ли, что Криштиану недавно стал миллиардером. Речь о материале Forbes, издание назвало португальца самым богатым футболистом планеты. Роналду отшутился: «Неправда. Это произошло еще много лет назад!»
Из трейлера мы также выясняли, что Криш и Пирс обсудят помолвку Роналду с Джорджиной, планы после завершения игровой карьеры и, конечно, соперничество с Лионелем Месси. Даже о Дональде Трампе вспомнили.
Интервью выйдет уже 4 ноября.
