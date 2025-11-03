🎥 Деньги, Месси, Трамп, Джорджина. Роналду и Морган интригуют трейлером нового интервью

Помните, как в 2022-м Криштиану Роналду дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану? Тогда португалец еще выступал за «Ман Юнайтед», в интервью он среди прочего прошелся по клубу и Тен Хагу – вскоре расторг контракт с «красными дьяволами» и перебрался в Саудовскую Аравию.

С тех пор Криро успел завести свой канал на «Ютубе», а имя Моргана теперь все чаще мелькает в футбольных новостях. Прошло три года, Пирс и Криштиану анонсировали новое интервью. По словам журналиста, один только анонс за сутки собрал 51 млн просмотров: «Вот почему он [Криш] величайший».

На канале Роналду вышел трейлер, который в «инсте» футболиста за три часа набрал больше 700 тысяч лайков. Ролик длинной в 47 секунд уже интригует поклонников португальца.

Пирс, например, спросил, правда ли, что Криштиану недавно стал миллиардером. Речь о материале Forbes, издание назвало португальца самым богатым футболистом планеты . Роналду отшутился: «Неправда. Это произошло еще много лет назад!»

Из трейлера мы также выясняли, что Криш и Пирс обсудят помолвку Роналду с Джорджиной, планы после завершения игровой карьеры и, конечно, соперничество с Лионелем Месси. Даже о Дональде Трампе вспомнили.

Интервью выйдет уже 4 ноября.

Полная готовность!