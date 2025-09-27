🧨 Хозяева Мадрида! «Атлетико» порвал «Реал» в дерби, впервые за 75 лет забив «сливочным» сразу пять! Соцсети в восторге 🙌
«Атлетико» впечатляюще расправился с «Реалом» в матче 7-го тура Ла Лиги.
Подопечные Диего Симеоне разгромили королевский клуб со счетом 5:2, уступая по ходу матча 1:2.
Решающий дубль Хулиана Альвареса и долгожданный гол Антуана Гризманна принесли хозяевам победу. «Матрасники» выглядели настолько уверенно, что в соцсетях началось настоящее безумие.
💭 «Побратались с «Барселоной».
💭 «Когда судейство нормальное, то сразу становится ясно, кто сильнейший в столице Испании».
💭 «Никогда не перестану верить в эту команду».
💭 «Не помню, когда в последний раз был так счастлив».
💭 «У нас играет лучший аргентинский нападающий!»