Уважение. Дембеле ответил на поздравление с «ЗМ» от Ламина

Ламин Ямаль после церемонии вручения «Золотого мяча», в отличие от папы , в соцсетях поздравил победителя – Усмана Дембеле:

«Замысел Бога совершенен: чтобы достичь вершины, нужно взбираться. Рад выиграть трофей имени Копа второй раз и поздравляю Усмана Дембеле с наградой и отличным сезоном».

Ответа француза пришлось подождать. Звезда «ПСЖ» наконец заглянул в комменты к Ламину и написал: «Спасибо, Ламин! Поздравляю тебя с Трофеем Копа и со всеми твоими достижениями».

Усман еще со сцены «ЗМ» говорил о юном коллеге: «Ямаль, твое время придет. Ты много раз завоюешь эту награду в будущем».

Как здорово видеть уважение между конкурентами.